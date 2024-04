Lecce. Issati i teli grafici su Palazzo dei Celestini.

Un nuovo “abito” veste Palazzo dei Celestini. In tarda mattinata sono stati issati e installati i primi teli grafici che rivestiranno temporaneamente la facciata cinquecentesca della storica sede della Provincia di Lecce, in fase di restauro. I teli giganteschi, raffiguranti la stessa facciata con i suoi dettagli barocchi, saranno estesi su una superficie di 50 metri in lunghezza e 20 metri circa in altezza. L’installazione grafica rivestirà i ponteggi su cui, da marzo scorso, sono in corso i lavori di messa in sicurezza e restauro della facciata dei Celestini, che si affaccia su piazza Umberto I, già valorizzata dall’Ente provinciale con un nuovo impianto di illuminazione artistica permanente. Il certosino intervento di restauro, condiviso dalla Soprintendenza, è funzionale a riparare il deterioramento della superficie che presenta in certi punti fratture e distacchi in particolar modo nelle edicole, nelle armi e stemmi della fascia di coronamento o nelle parti maggiormente erose dagli agenti atmosferici, come la gronda, i timpani delle aperture e i basamenti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author