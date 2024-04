Anche a Lecce sindacati in piazza per lo sciopero

Anche a Lecce buona l’adesione allo sciopero promosso nella giornata di oggi da Cgil e Uil per chiedere migliori politiche e interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di impresa. Lo sciopero ha coinvolto tutti i settori privati: 4 ore per Metalmeccanici, Trasporti, Acqua, Luce e Gas, Poste e Telecomunicazioni, Sanità privata e 8 ore per il comparto dell’edilizia. Nel corso della mattinata sono stati organizzati presidi e manifestazioni in tutti i capoluoghi. A Lecce numerosi lavoratori e lavoratrici dei vari comparti coinvolti si sono ritrovati davanti al palazzo della Prefettura, in viale XXV Luglio, per far sentire la loro voce tra bandiere e striscioni. I rappresentanti sindacali sono stati poi ricevuti in prefettura dove hanno consegnato un documento con le motivazioni della mobilitazione per rivendicare misure urgenti ed efficaci.

