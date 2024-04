Biblioteca Cozzoli in dono alla Camera dei deputati

Un significativo contributo culturale e storico alla collettività. Un’opportunità per il pubblico di accesso a una risorsa preziosa per lo studio e la conservazione della storia, della politica, della letteratura, del movimento cattolico e dello sport. Giovedì 11 aprile, è stata presentata a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, la “Donazione alla Camera dei deputati della Biblioteca Mario Saverio e Gilda Cozzoli”.

“Ho particolarmente apprezzato questa iniziativa di valore civico, grazie alla quale è possibile condividere un importante patrimonio culturale – ha detto Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati -. I volumi che da oggi impreziosiscono la biblioteca parlamentare offrono l’immagine di una famiglia che rappresenta un esempio di solidarietà e di valori positivi per la società”.

Una collezione da oltre 1.500 volumi, che riguardano le discipline umanistiche più diverse, tra libri, documenti e materiali di ricerca, appartenuti all’ex dirigente di Azione Cattolica nonché allievo di Aldo Moro, che i figli Paolo e Vito Cozzoli hanno voluto mettere a disposizioni di ricercatori, studiosi e giovani, contribuendo a preservare e diffondere la cultura e la storia del nostro Paese.

“Ho conosciuto Mario Saverio e conosco il valore di questa donazione, figlia di una stagione politica e culturale del migliore impegno dei cattolici nella vita pubblica italiana – ha dichiarato il Senatore della Repubblica, Pier Ferdinando Casini -. Mario Saverio Cozzoli ha iniziato in Puglia da giovane nell’Azione Cattolica per poi approdare nella Democrazia Cristiana con incarichi di responsabilità, e poi si è dedicato ad impegno pubblico sempre con fede cristiana ed elevata caratura morale. Nel ricordo di Mario occorre proseguire l’opera di ricerca per la formazione delle nuove generazioni”, ha concluso in un video-messaggio il Senatore, impegnato in Emilia-Romagna in seguito alla tragica esplosione della centrale elettrica del lago di Suviana.

“La scelta di donare la collezione dei libri alla Camera dei deputati è stata spontanea, affettiva, naturale – ha spiegato Vito Cozzoli, figlio di Mario Saverio -. I nostri genitori l’hanno sempre amata, con affetto e con rispetto. E con mio fratello Paolo volevamo che i libri dei nostri genitori, 50 metri lineari di libri, trovassero una collocazione che lasciasse un segno nel tempo e rimanessero a disposizione dei giovani e della collettività”.

Alla presentazione, tra gli altri, oltre alla famiglia Cozzoli, era presente anche il professore Arturo Parisi che, insieme a Mons. Luigi De Palma e al presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, hanno tratteggiato la figura di Mario Cozzoli in un libro a lui dedicato, “Al servizio degli altri”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author