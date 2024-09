Inizio anno scolastico in Basilicata, Bardi: “Siete voi il nostro futuro”

Prende il via ufficialmente oggi, lunedì 16 settembre, l’anno scolastico in Basilicata anche se diversi istituti hanno scelto di anticipare di qualche giorno il ritorno tra i banchi, lo scorso 12 settembre. “Non abbiate paura di sognare in grande, siete voi il nostro futuro” ha affermato il presidente Vito Bardi rivolgendo agli studenti il suo messaggio di buon anno scolastico.

