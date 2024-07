Influencer alla corte del Politecnico di Bari

BARI – Influencer alla corte del Poliba. Dopo l’esperienza dello scorso anno con Vincenzo Schettini, il professore del “La Fisica Che Ci Piace”, pagina Instagram e trasmissione tv, il Politecnico di Bari punta tutto sui content creator digitali per lanciare la nuova campagna di immatricolazioni per l’anno accademico 2024 – 25. A loro il compito di realizzare quattro podcast a cui assisteranno live gli studenti. Per registrare sarà utilizzata l’aula magna del Politecnico. E qui arriveranno il divulgatore culturale, filosofo e performer Rick Dufer, la creative content creator di Ingegneria Italia Alessia Bonometti, e il founder e president di Hyperloop, Gabriele Gresta, in arte Bibop Gresta, esperto di informatica unita all’alta tecnologia. Completeranno il parterre il divulgatore e imprenditore Andrea Giuliodori – ingegnere e fondatore di EfficaceMente, blog sulla crescita personale, la produttività e la motivazione – e l’architetta influencer pugliese Gaia Miacola che sulla sua pagina Instagram racconta gli interventi da lei svolti nei cantieri, offrendo agli utenti nuove prospettive nell’arredo della propria abitazione e suggerimenti per ottimizzare gli spazi attraverso oggetti di design.

