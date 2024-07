Evasione assicurativa: in Puglia 182mila veicoli senza Rc Auto

BARI – In Puglia, nel 2022 circolavano 172.000 veicoli senza assicurazione, pari al 6,1 per cento del totale. Questa percentuale dato è persino in crescita avendo raggiunto nel 2023 il numero di 182.000 veicoli pari al 6,3 per cento (di cui 52.000 solo in provincia di Bari). I dati emergono dal rapporto stilato dalla Commissione di studio Rc auto di Sna, la principale associazione di categoria degli Agenti di assicurazione, che evidenzia come sia tutt’oggi ancora molto marcato il fenomeno dell’evasione assicurativa sul territorio e di come questo rappresenti un problema gravoso per la collettività.

A livello collettivo, il fenomeno dell’evasione influisce su trend già in costante aumento relativo ai costi assicurativi: in Puglia, nell’anno 2023, l’aumento medio del premio relativo all’Rc Auto obbligatoria si è attestato al 7,6 per cento. Nella sola provincia di Bari, tale dato percentuale ha raggiunto l’8,5 per cento, secondo lo stesso rapporto stilato dalla Commissione di studio Rc auto di Sna. L’appello degli Agenti di Assicurazione è dunque “Pagare tutti per pagare meno”

