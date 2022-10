È stata pubblicata la classifica del Sole 24 ore che dal 2016 fotografa le denunce registrate, relative al totale dei delitti commessi sul territorio dell’anno precedente. L’indice viene utilizzato nell’annuale indagine sulla qualità della vita.

E, purtroppo, la Puglia primeggia in Italia nella classifica relativa ai furti di autovetture: al primo posto si piazza la provincia BAT con 2757 denunce per 720 abitanti. Al secondo posto c’è la provincia di Foggia con 3561 per 595,6 abitanti solo prima della città di Napoli, terza.

Nella top ten nazionale di furti autovetture

(per dati nell’articolo sono stati presi in considerazione i primi dieci posti di ogni classifica)

Preoccupante la classifica se si considera che nella top ten dei furti auto ci sono anche le città di Bari con 6060 denunce per 494,8 abitanti e Brindisi al nono posto con 857 denunce per 225,6 abitanti.

Taranto è al 16esimo posto con 697 denunce per 124,9 abitanti e Lecce si piazza al 22esimo della stessa classifica con 637 denunce rapportate a 82,5 abitanti.

Le classifiche si basano sui dati di diverse tipologie di reato, dagli omicidi (volontari consumati, preterintenzionali, stradali, colposi, da incidenti sul lavoro, infanticidi, tentanti omicidi a tutti i tipi di furti (con strappo, con destrezza, di ciclomotori, motocicli, autovetture, nei negozi, nelle abitazioni, nelle auto in sosta); dalle diverse forme di rapina alle violenze sessuali. E poi estorsioni, usura, riciclaggio, associazione a delinquere o di stampo mafioso e altro ancora, sino ai delitti informatici. In totale 41 tipologie di reato, ognuna della quali ha la propria classifica.

Si conferma, comunque, il trend in calo dei reati dal 2019 al 2021

Tuttavia, in generale, sottolinea il Sole 24ore, la mappa “conferma, comunque, il trend in calo dei reati: confrontando i dati 2021 con quelli del 2019, prima della pandemia, si registra una diminuzione generalizzata in termini quantitativi degli illeciti.

La città di Foggia presente nelle top ten per indice criminalità nazionale

Nella classifica generale per indice di criminalità in Italia la città di Foggia si piazza al 13esimo posto considerando la sua presenza anche nella top ten delle estorsioni (ottavo posto), usura (5° posto e Bari al terzo. Sesto per Lecce).

La provincia di Foggia, inoltre, compare al primo posto nella classifica relativa al riciclaggio e impiego denaro e al secondo posto in quella relativa al danneggiamento seguito da incendio. È quarta in Italia per omicidi volontari consumati e seconda in quella relativa agli omicidi colposi (BAT al quarto posto). Al sesto posto per furti con strappo.

Bari nella top ten della classifica reati di stampo mafioso

La città di Bari è nella top ten per i reati di stampo mafioso (ottavo posto), Taranto all’ottavo per il contrabbando, Brindisi al nono per produzione e traffico stupefacenti. Lecce al decimo posto nella classifica per contraffazione marchi e prodotti industriali.