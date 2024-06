Indagine sulla Qualità della Vita: Trento al Top, Taranto Flop

Nel 2023, la percentuale di popolazione soddisfatta della vita nella propria città in Italia è generalmente alta, superando l’80%. Il valore minimo è stato registrato a Taranto (47,8%) e il massimo a Trento (95,4%). Questo emerge dalla rilevazione “Quality of life in European cities”, condotta dalla Commissione europea con il contributo dell’Istat. Sei città italiane, tra cui Trento, Trieste, Cagliari, Bergamo, Brescia e Bolzano, presentano percentuali di soddisfazione superiori al 90%. Trento si distingue anche a livello europeo, posizionandosi al primo posto tra 85 città.

Tuttavia, una quota piuttosto bassa di italiani ritiene che la qualità della vita sia migliorata negli ultimi cinque anni, con l’eccezione di Bari e Messina. In particolare, a Bari oltre la metà della popolazione ritiene che la qualità della vita negli ultimi cinque anni sia migliorata, uno dei migliori risultati in Europa. In alcune città italiane, oltre la metà dei cittadini ritiene che la qualità della vita sia peggiorata negli ultimi cinque anni, tra cui Firenze, Sassari, Bolzano, Catania, Parma, Roma, Venezia e Reggio Calabria.

La soddisfazione per i servizi sanitari è più alta nel Centro-Nord, con Bologna, Verona e Trieste in testa, mentre le percentuali più basse si trovano nelle città meridionali. Per i trasporti pubblici, le città con il maggior livello di soddisfazione sono Milano, Trieste e Bolzano, mentre le più basse sono in alcune città del Sud, a Roma e Perugia. La soddisfazione per gli spazi verdi è elevata a Trento, Bolzano e Cagliari, mentre è inferiore principalmente nelle città meridionali.

Nel Nord, in particolare a Trento, Bologna e Bolzano, con oltre il 70% di persone soddisfatte, si registrano alti livelli di soddisfazione per campi sportivi e palazzetti dello sport. Le città con i maggiori livelli di soddisfazione per le infrastrutture culturali (teatri, musei, biblioteche) includono Milano, Trento, Bergamo, Parma, Brescia, Trieste, Bolzano e Firenze. In circa tre quarti delle città italiane, meno della metà degli abitanti è soddisfatta della pulizia urbana, una situazione comune a tutte le città meridionali e alle grandi città.

Le città italiane dove oltre la metà dei cittadini ritiene facile trovare un buon lavoro sono Bolzano, Milano, Trento, Brescia, Parma e Bergamo, mentre le percentuali più basse si registrano nelle città del Sud.

