Incidente sulla SS274: tre auto coinvolte

È stata trasferita presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce, in codice rosso, la 34enne di Messina, rimasta ferita nell’incidente stradale che si è verificato lungo la SS274, in Salento, all’altezza dello svincolo Taviano-Matino.

La donna, nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, viaggiava a bordo di una Fiat Panda, in direzione S. Maria di Leuca, quando si è scontrata con altri due veicoli: una Nissan Qashqai e una Renault Koleos.

A bordo del primo veicolo viaggiava una coppia di 40enni, originari di Torre del Greco. La vettura, subito dopo l’impatto, si è ribaltata, terminando la sua corsa al centro della carreggiata. Solo tanta paura per i due turisti napoletani, i quali fortunatamente non hanno riportato ferite o traumi. Illeso anche il conducente della Renault Koleos, un 59enne di Taurisano, che viaggiava sul mezzo insieme alla moglie.

Sul posto, oltre ai carabinieri del Comando Compagnia di Gallipoli, a cui sono affidati i rilievi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità, sono intervenuti anche i sanitari del 118, i quali hanno soccorso la donna ferita. I vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, invece, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la zona interessata, per garantire l’incolumità pubblica e privata.

