Francavilla Fontana, giovane ritrovato morto: sindaco annulla evento

FRANCAVILLA FONTANA – Un giovane di Francavilla Fontana, appena 18 anni, è stato trovato senza vita all’interno di una struttura sportiva abbandonata, nella periferia della Città degli Imperiali. Si pensa ad un gesto estremo. La terribile notizia è rimbalzata in città a poche ore dall’inizio dei festeggiamenti per la Madonna della Fontana. Per questo, il sindaco Antonello Denuzzo ha deciso di annullare il Dj Set in programma questa sera. Confermata, invece, l’accensione delle luminarie e il concerto in cassarmonica di Renzo Rubino e della sua sbanda. La Festa, pur con toni e momenti diversi, andrà comunque avanti, specie nelle sue componenti tradizionali e, soprattutto, religiose.

“Rispetto al programma – spiega il sindaco – c’è una variazione: lo abbiamo deciso pochi minuti fa, in giunta, valutando la tragica notizia. Abbiamo convenuto fosse corretto dover rinunciare ad un appuntamento della festa, ovvero il DJ Set in programma questa sera, perché ciascuno impiegasse quel momento per riflettere o pregare, a seconda della propria coscienza e sensibilità”

Giovane ritrovato morto: amministrazione annulla evento

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, ieri sera lo sfortunato 18enne non era rientrato a casa. Per questo, all’alba, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Le ricerche si sono concluse questa mattina, quando il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato a ridosso di una struttura sportiva pubblica abbandonata, a ridosso della Zona Pip. È doveroso ricordare che, in Italia, diverse associazione forniscono aiuto a chi, non sempre, alle volte per pudore o vergogna, trova in amici e familiari il necessario supporto per affrontare disagi e preoccupazioni. Fondamentale, in questo senso, il ruolo svolto da Telefono Amico. Tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo possono trovare, in Telefono Amico, ascolto e comprensione. Sul sito è possibile trovare tutte le info utili.

