SAN PIETRO VERNOTICO – A San Pietro Vernotico la Polizia di Stato ha arrestato due giovani corrieri della droga che trasportavano circa 4,5 Kg di sostanze stupefacenti differenziate tra hashish, marjuana ed eroina.

Nel corso di un posto di controllo, i due leccesi, che viaggiavano a bordo di un’autovettura, hanno manifestato un comportamento sospetto che non è sfuggito ai poliziotti in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale di Lecce coordinati dall’UPGSP della Questura di Brindisi.

San Pietro Vernotico, in trasferta con la droga: arrestati due giovani

Gli approfondimenti hanno consentito di rinvenire dello stupefacente su entrambi i ragazzi e, stipati nel cofano del veicolo, numerosi panetti di hashish e alcuni involucri contenenti marjuana nonché 1400 Euro verosimile provento di attività di spaccio.

Pertanto i due ventenni arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso approfondimenti investigativi da parte della Squadra Mobile per risalire ai fornitori e ai destinatari della sostanza stupefacente sequestrata. D’altro canto, il territorio della provincia di Brindisi da mesi ha visto un particolare rafforzamento nei servizi di controllo del territorio con dispositivi di sicurezza fortemente voluti dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti.

