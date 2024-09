Andria: carabinieri, stretta sulle e-bike

Controlli dei carabinieri ad Andria nell’ambito della prevenzione della viabilità dei velocipedi elettrici non conformi alla legge. Nello specifico i militari hanno sottoposto a fermo amministrativo due biciclette a pedalata assistita perché non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza stradale. In zona stadio e villa comunale, i carabinieri hanno sottoposto a controllo complessivamente circa 45 persone e 19 e- bike riscontrando 25 contravvenzioni al codice della strada per un totale di sanzioni elevate di 17mila euro. I controlli da parte dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni nei vari Comuni della provincia.

