Paura a Muro Leccese: divampa incendio in un’abitazione

Sono stati attimi di paura quelli che hanno caratterizzato la serata di venerdì 13 settembre a Muro Leccese, in Salento. Un incendio è divampato all’interno di un’abitazione di via Isonzo, situata al primo piano, poco dopo le 20. A generare il rogo sarebbe stata una fiammata, partita all’interno dell’immobile, probabilmente in seguito allo scoppio di una bombola di gas. Le fiamme si sono propagate immediatamente, danneggiando pareti della casa, arredamento e qualunque cosa hanno trovato nel loro percorso.

Sono stati i residenti della zona a rendersi conto di quanto accaduto, e ad allertare i vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Maglie. L’intervento dei caschi rossi ha permesso non solo di domare l’incendio, ma anche di mettere in salvo una donna di 90 anni che abitava nell’immobile. Quest’ultima, dopo un primo soccorso sul posto è stata trasferita, poi, presso l’ospedale “Sacro Cuore” di Gesù a casa della grave intossicazione che l’ha interessata.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri del comando compagnia di Maglie. Dopo un sopralluogo da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’immobile è stato dichiarato inagibile. Intervenuti anche i tecnici dell’Enel per ripristinare la linea elettrica saltata in tutta la via a causa dell’incendio.

