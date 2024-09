Francavilla Fontana, troppo forte il vento: cede impalcatura

FRANCAVILLA FONTANA – A causa del forte vento, l’impalcatura esterna di un palazzo in ristrutturazione in via Quinto Ennio ha ceduto, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. L’episodio nel primo pomeriggio di oggi, a Francavilla Fontana. Sarà ora necessario l’intervento degli operai della ditta già al lavoro sull’edificio per la messa in sicurezza del cantiere e, quindi, della strada interessata. Per fortuna, non si registrano danni né feriti. Le foto pubblicati, ci sono state inviate dal lettore Emiliano Andriulo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author