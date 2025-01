Incidente stradale sulla Grottaglie-Taranto: due feriti

Sabato 11 gennaio, intorno alle ore 10, un incidente stradale ha coinvolto due automobili all’uscita di Grottaglie, in direzione Taranto, lungo la strada statale 7. Nell’impatto, una delle vetture si è ribaltata.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Uno di loro è stato trasportato all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’altro conducente ha ricevuto assistenza medica sul posto.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione sia in uscita da Grottaglie sia lungo la statale. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso i veicoli incidentati e messo in sicurezza l’area per ripristinare la normale viabilità.

