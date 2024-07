Incidente stradale a Santa Maria di Leuca: 80enne muore in ospedale

È deceduta dopo l’arrivo in ospedale l’ottantenne originaria di Giuliano di Lecce, coinvolta nell’incidente che si è verificato in via Padova, a Santa Maria di Leuca, poco dopo le 18:30 di sabato 20 luglio.

Due le vetture che si sono scontrate: un’Alfa Romeo Stelvio sulla quale viaggiava una coppia del posto, e una Fiat Punto, con a bordo l’ottantenne.

Quest’ultima dopo l’impatto è sbalzata fuori dall’abitacolo del veicolo, cadendo rovinosamente a terra. Dopo un primo soccorso sul posto da parte dei sanitari del 118, è stata trasferita in codice rosso presso l’ospedale “Card. Panico” di Tricase, dove è spirata poco dopo. Gli altri due feriti, invece, sono stati trasportati in codice giallo presso il “Veris Delli Ponti” di Scorrano. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto, oltre al personale medico e paramedico sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Castrignano del Capo per i rilievi. A loro il compito di accertare eventuali responsabilità.

