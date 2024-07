Precipita dal tetto di un albergo ai Caraibi: muore 59enne salentino

È originario della provincia di Lecce l’operaio italiano morto a Canouan, isola del Mar dei Caraibi, mentre eseguiva dei lavori di riparazione presso un hotel di lusso, devastato dal passaggio dell’uragano Beryl.

Sergio Scorrano, 59enne, da tempo lavorava come falegname nell’isola, e stava eseguendo alcuni lavori sul tetto di una struttura alberghiera insieme ad un altro operaio quando sarebbe scivolato, cadendo rovinosamente a terra. I primi a notare il cadavere dell’uomo sono stati alcuni colleghi, che hanno allertato gli agenti della polizia locale, i quali stanno indagando sull’episodio. Nelle prossime ore, infatti, è prevista l’autopsia per accertare le cause della morte.

La notizia è stata riportata giovedì dal primo ministro Ralph Gonsalves in Parlamento, che non ha fatto mancare le condoglianze alla famiglia.

