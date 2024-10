Incidente alle porte di Otranto: perde la vita una turista norvegese

Una turista norvegese è deceduta nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre 2024, vittima di un incidente stradale verificatosi ad Otranto, all’incrocio tra via Martire Schito e la strada provinciale che conduce alle Orte.

La 62enne stava percorrendo l’arteria extraurbana verso la zona portuale quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della bici sulla quale viaggiava. Sarebbe scivolata, e avrebbe impattato contro un pullman che era in marcia in direzione opposta. Travolta dal mezzo, sarebbe morta sul colpo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, allertati dagli amici della vittima, tutti di nazionalità norvegese, i quali stavano soggiornavano nella città idruntina per alcuni giorni, e nel pomeriggio avevano deciso di fare un’escursione in bici, risultata fatale per la loro amica. A bordo del pullman, invece, era presente una comitiva di turisti francesi i quali, subito dopo il sinistro, sono stati trasferiti su un altro mezzo e trasportati in una zona sicura.

Oltre al personale medico, la zona è stata raggiunta anche dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Otranto, in supporto dei colleghi della polizia locale a cui sono affidati i rilievi, utili per ricostruire la dinamica dell’incidente.

