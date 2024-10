Lecce, al DEA celebrata la Giornata Mondiale per la Salute Mentale

Lecce – Tantissime persone presenti al Dea di Lecce per celebrare insieme la Giornata Mondiale per la Salute Mentale. Tra queste operatori socio sanitati, infermieri, medici, ospiti delle strutture d’accoglienza, tutti insieme per sottolineare quanto la salute mentale debba essere un tema centrale non solo in ambito sanitario ma all’interno dell’intera società.

