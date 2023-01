POTENZA – Un incidente tra un’auto, una Volkswagen Golf, e un tir è avvenuto alle porte del capoluogo lucano intorno alle ore 14.00. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza dell’autovelox di Varco Izzo all’ingresso di Potenza Est ss 407 “Basentana”. I conducenti dei due veicoli, feriti in maniera non grave, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Sulle cause dell’incidente sta indagando la Polizia.

