GALLIPOLI- Dalla pineta di via Zacà ai balconi delle case vicine: un incendio è divampato nei pressi del cimitero e le braci sono volate su tende da sole, ombrelloni e bidoni dell’immondizia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Gallipoli e gli agenti di Polizia locale.

È accaduto poco dopo le 16 del 10 agosto quando un incendio sviluppatosi nella pineta di via Zacà ha raggiunto i balconi delle palazzine vicine attraverso le braci volate a causa del forte vento di tramontana. A fuoco è andata una tenda da sole, alcuni ombrelloni e dei bidoni dell’immondizia stipati sui terrazzini. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. In corso le operazioni di spegnimento dell’incendio in pineta e di quelli più piccoli scoppiati nelle abitazioni della zona.