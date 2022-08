Violento tamponamento a Taranto nel primo pomeriggio di mercoledì 10 agosto. Due auto si sono scontrate in Via Fiume 1 e nell’impatto una delle due vetture si è ribaltata danneggiando altre 4 auto in sosta. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo, mentre sull’altra macchina viaggiava una famiglia di quattro persone. Quattro dei cinque passeggeri coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite e sono stati trasportati all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Sul posto Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.