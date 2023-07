Incendio in zona ‘Follerato’ nel tarantino, a rischio 270 ettari

Dalle 14.00 di mercoledì 26 luglio, un incendio è scoppiato in zona “Follerato”, a Ginosa (Taranto). A rischio 270 ettari di bosco e macchia mediterranea. Sul posto stanno operando da terra una terntina di unita tra operatori del servizio anti incendio boschivo dell’Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), Vigili del Fuoco. Carabinieri forestali, Protezione Civile e volontari. Per donare le fiamme è stato richiesto anche il supporto di un canadair che stava operando sull’area lucana di Viggiano e che ha inizialo lanciare liquido ritardante sull’area tarantina.

