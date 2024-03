Incendio in un appartamento, muore ex calciatore

Tragedia ad Alessandria. Un uomo è morto e altre due sono rimaste ferite nell’incendio divampato in un appartamento nella zona di Valmadonna, nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 marzo. La vittima è Emanuele “Lele” Panizza, ex calciatore dell’Alessandria con 75 presenze in prima squadra. La conferma è giunta dal Museo Grigio, spazio espositivo dedicato all’Alessandria.

Secondo le prime informazioni sul luogo dell’incendio, che ha quasi completamente distrutto l’abitazione, sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, ma qualcuno ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore. All’arrivo dei vigili del fuoco, c’era una grande quantità di fumo nell’appartamento, dove sono state salvate due persone intossicate.

Emanuele Panizza, noto come “Lele”, era una figura di spicco nell’Alessandria Calcio negli anni Ottanta. Ha anche partecipato all’ultima partita delle vecchie glorie nel 2023. Panizza ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica nell’Alessandria, ma ha anche giocato in Serie D ed Eccellenza con Derthona e Valenzana tra il 1996 e il 2001, anno del suo ritiro. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha condiviso la sua esperienza organizzando stage per giovani calciatori.

