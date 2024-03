Coppa Italia Serie C, scontri durante Padova-Catania (video)

Tensione e violenze hanno caratterizzato il finale di andata della Coppa Italia di Serie C durante la partita Padova-Catania, con scontri tra le tifoserie e l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la calma. All’Euganeo, subito dopo il primo tempo, tifosi del Catania hanno sfondato le barriere attaccando i sostenitori del Padova e creando caos con lanci di petardi e oggetti. Gli agenti, dopo cariche in curva nord, hanno riportato l’ordine e identificato alcuni tifosi coinvolti. Dopo una sospensione, il match è ripreso in sicurezza.

VINCONO I VENETI. È terminata con la vittoria, di misura, del Padova sul Catania la finale d’andata della Coppa Italia di Serie C. All’Euganeo, padroni di casa avanti al 12′ con Palombi, raddoppio di Crisetig al 25. Etnei che si rifanno sotto e tengono aperto il discorso vittoria al 78′ con la rete di Monaco. In pieno recupero espulso Welbeck del Catania per doppia ammonizione. Match di ritorno in programma il 2 aprile ‘Massimino’. La vittoria della Coppa Italia dà diritto all’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff promozione di Serie C. (Video Padova Sport)

