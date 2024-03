Taranto, Chiacchio: ‘Lavoriamo per rafforzare il ricorso’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Nella giornata di lunedì, il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, ha pubblicato le motivazioni della penalizzazione di quattro punti ai danni del Taranto.

Nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra, l’avvocato Chiacchio, legale incaricato dal club ionico, ha spiegato le prossime mosse: “Prima di lunedì potevamo solo immaginare i motivi alla base della decisione del Tribunale. Quest’ultimo ha stabilito che le violazioni contestate al club debbano essere considerate autonome, nonostante vi sia stato un adempimento parziale. Il Tribunale, però, non distingue le ipotesi di pagamento parziale e omesso pagamento, scatenando la penalizzazione di quattro punti“.

”A nostro avviso, una valutazione omogenea della violazione determinerebbe la decurtazione di alcuni punti irrogati. Inoltre, abbiamo invocato il principio della forza maggiore per via della chiusura dello Iacovone – aggiunge Chiacchio -. Cercheremo di dimostrare meglio come questo evento sia avvenuto in concomitanza con lo spirare dei termini per il pagamento. A oggi, inoltre, la società ha pagato tutto, come ammesso dallo stesso Tribunale“.

”Stiamo lavorando per rafforzare il ricorso, il quale verrà depositato entro lunedì prossimo. La Corte Federale d’Appello, poi, dovrebbe riunirsi a Sezioni Unite tra il 9 e il 23 aprile ed emanare il dispositivo il giorno stesso della discussione. In questo periodo occorre parlare poco e lavorare tanto con ottimismo”, conclude l’avvocato Chiacchio.

