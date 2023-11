Importante incarico per il Prefetto Maurizio Masciopinto

ROMA – Prestigioso incarico per l’ex Questore di Brindisi, il Prefetto Maurizio Masciopinto, è stato nominato Direttore dell’Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a decorrere dallo scorso 30 ottobre, fino alla data del suo collocamento a riposo. L’incarico proposto dal Ministero dell’interno ha avuto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Napoletano, 64 anni, il Prefetto Masciopinto è stato Questore di Brindisi dal 2016 al 2019, trasferitosi a Venezia ha guidato la Questura lagunare fino al luglio scorso quando è stato nominato Prefetto.

Con la stessa nota, firmata dal sottosegretario di Stato, On. Alfredo Mantovano, è stato conferito l’incarico di Direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle telecomunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato al Prefetto Renato Cortese.

