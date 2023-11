Bari: lancio di pietre e uova su bus, è caccia ai responsabili

La Polizia Locale di Bari sta esaminando le immagini delle telecamere per cercare di individuare i gruppi di ragazzi che nella serata di martedì 31 ottobre hanno preso di mira gli autobus a Bari colpendoli con sassi e uova. In due casi sono stati frantumati i vetri dei bus, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri.

Intanto i sindacati ringraziano le forze dell’ordine, che dopo i primi episodi hanno scortato i bus delle linee più a rischio. “La grande paura tra i lavoratori Amtab è passata ora rimane la conta dei danni di una giornata di follia perpetrata da imbecilli che hanno messo in pericolo lavoratori e viaggiatori. Se non ci fosse stato un servizio di polizia ben coordinato, il bilancio sarebbe stato peggiore”, dice Giuseppe Rongone, segretario della Fisast Cisas commentando gli episodi.

