Bari: Bellomo, ‘Violenza inaudita durante la notte di Halloween’

“Dolcetto o l’elmetto? Non si può restare indifferenti rispetto alla violenza inaudita da parte di giovani teppisti che ha caratterizzato a Bari la notte di Halloween. I responsabili dei lanci di pietre contro gli autobus dell’Amtab vanno prontamente individuati e duramente puniti. Siamo di fronte ad atti di vera e propria delinquenza che non possono in alcun modo essere derubricati a una bravata da parte di chi voleva festeggiare non si sa bene cosa”. Lo dichiarato in una nota Davide Bellomo, deputato della Lega e componente della Commissione Giustizia della Camera.

“La città ormai è sempre più in balìa di queste vere e proprie baby gang senza che si riesca a porre un argine, anche con la semplice attivazione di controlli più efficaci, specie quando sono prevedibili come in questo caso. Sono solidale con gli autisti dei mezzi del trasporto pubblico locale, che ormai mettono a rischio la propria incolumità per svolgere il loro lavoro a favore della collettività, e con i cittadini coinvolti per caso, semplicemente per essere banalmente saliti su un autobus, in questi episodi di violenza e di imbecillità che non hanno giustificazione”, conclude Davide Bellomo.

