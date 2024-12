Illuminiamo le note, tra musica e disabilità

BARI – Promuove l’inclusione degli studenti ciechi e ipovedenti. È questo il cuore del progetto “Illuminiamo le note”, nato da una rete composta dai Conservatori pugliesi e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Numerosi gli studenti che hanno partecipato al programma che è stato caratterizzato da un percorso progettuale innovativo per l’inclusione degli studenti con disabilità visiva nei Conservatori, e per avviare un confronto nell’auspicio di porre le basi per nuovi progetti da condividere in futuro.

“Illuminiamo le note” infatti è servito a concretizzare l’autodeterminazione degli studenti ciechi e ha reso l’istruzione musicale più inclusiva permettendo loro di realizzare liberamente le proprie ambizioni nel campo della musica.

