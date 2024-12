Bari, una sedia gigante per ricordare Benedetto Petrone

BARI – In occasione del 45° anniversario dell’omicidio di Benedetto Petrone, avvenuto per mano squadrista, un gruppo di studenti dell’Istituto “Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti ha realizzato un progetto artistico assieme a Pigment Workroom. L’iniziativa, ha coinvolto gli studenti in un percorso di approfondimento sulla figura di Petrone e sul periodo storico che ha segnato la città di Bari.

Il risultato di questo intenso lavoro è una sedia che rappresenta sia le barricate che i cittadini di Bari vecchia improvvisarono contro i fascisti a ridosso dell’attacco alla camera del lavoro nel 1922, e sia il ruolo ancora attuale che ha rispetto alla rivendicazione degli spazi pubblici. Da qui la scelta di realizzare una scultura in cartapesta sovradimensionata. L’opera, realizzata da Officina Chiodo Fisso di Putignano, dopo essere stata consegnata alla CGIL Bari, è diventata un simbolo tangibile della memoria e della resistenza.

