Il titolo della serie tv su Sarah Scazzi fa arrabbiare il sindaco

AVETRANA: Appena annunciata, la nuova serie tv “Avetrana: Qui non è Hollywood” ha già sollevato numerose critiche. In particolare, la locandina della serie sul delitto di Sarah Scazzi ha fatto infuriare il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, per l’uso del nome del comune nel titolo.

