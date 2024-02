“Ora non serve la tecnica ma cuore, determinazione e cattiveria agonistica”. Sono queste le indicazioni che Alberto Villa ha lanciato ai suoi al suo ritorno sulla panchina bianco-celeste. Virtus che affronta al “Viviani” di Potenza il Sorrento di Vincenzo Maiuri che pur giungendo a questa 27esima Giornata da due sconfitte, naviga nelle acque calme della classifica. La gara inizia con un minuto di silenzio per le vittime di Firenze.

Prima mezz’ora dal ritmo blando senza conclusioni e condita da diversi errori di impostazione da ambo le parti con la Virtus che ha creato qualcosa in più in fase di palleggio e possesso palla. La prima incursione è di marca campana con Riccardi al 31 esimo ma il tiro è però sporcato in corner dalla chiusura di De Marino. Al 43esimo Ravasio ci prova da lontanissimo con la palla che va alta sulla traversa. Ed è questa l’ultima occasione di un primo tempo senza emozioni.

Nella ripresa, dopo cinque minuti, Neglia, lanciato bene da Di Marco, calcia sull’esterno della rete. Passano soltanto due minuti e il Sorrento, alla prima occasione, trova la rete del vantaggio con Martignago (1-0) che calcola bene il tempo sul cross di Blondett e di testa non lascia scampo a Branduani. Il numero 10 campano, però, al 57esimo, lascia i suoi in inferiorità numerica per un calcione ai danni di Nicoli punito dal signor Djurdjevic con il rosso diretto. Inizia la roulette dei cambi. Al minuto 63 Ravasio si mette in prorio ma al momento della conclusione trova la deviazione in corner di Gasbarro. Al 78esimo Di Marco ha sul destro la palla del pareggio ma il suo destro al volo termina di poco sul fondo. All’84esimo ci prova Biondi dal limite: il tiro è facile presa di Del Sorbo. A nulla servono i sette minuti di extra time.

Termina così una gara che non ha offerto grandi emozioni e bel gioco ma che consegna ai ragazzi di Maiuri tre punti pesantissimi. La prova di carattere chiesta da Villa ai suoi è rimandata alla prossima gara che vedrà la Virtus ospitare in casa il Monopoli. Merito comunque al Sorrento che, anche in dieci, per quaranta minuti, è riuscito a congelare il risulato facilitato però da una Virtus che ha creato davvero poco.

IL TABELLINO DI SORRENTO – VIRTUS FRANCAVILLA

Lunedì 19 febbraio 2024, ore 20.45, stadio “A. Viviani”: 27a Giornata Campionato Serie C – Girone C

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Fusco, Blondett, Loreto; Vitale (61’ Messori), De Francesco, La Monica (81’ Bonavolontà); Martignago, Ravasio (91’ Badje), Riccardi (61’ Di Somma).

A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Colombini, Scala, Morichelli, Vitiello Capasso, Petrone.

All.: Vincenzo Maiuri

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; De Marino, Molnar (53’ Gasbarro), Dutu; Biondi, Di Marco (79’ Carella), Macca, Nicoli (67’ Garofalo), Risolo (79’ Laaribi); Artistico, Neglia.

A disp.: Carretta, Lucatelli, Izzillo, Contini, Agostinelli, Accardi.

All.: Alberto VillaArbitro: Djurdjevic (Trieste)

Guardalinee: Gentile (Iserinia) – Galigani (Sondrio)

Quarto Uomo: Giordano (Matera)

SORRENTO 1 – 0 VIRTUS FRANCAVILLA

MARCATORI: 52’ Martignago

AMMONITI: 39’ Fusco, 45’ Di Marco, 54’ Blondett, 79’ Del Sorbo, 88’ Garofalo,

ESPULSIONI: 57’ Martignago

CORNER: 5 – 1

RECUPERO: 0’ – 7’

