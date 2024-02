Il Foggia espugna il “Fanuzzi” e condanna il Brindisi all’ultimo posto in classifica. Primo tempo perfetto per gli ospiti che sbloccano il risultato con Santaniello al 15′ con i brindisini che non creano pericoli alla porta avversaria. Nella ripresa Brindisi più determinato ma poco incisivo, il Foggia raddoppia alla mezz’ora con Salines e chiude virtualmente la gara. Successo pesante per i foggiani che conquistano una pesante seconda vittoria consecutiva mentre i brindisini ora ufficialmente fanalino di coda del campionato.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts