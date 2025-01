Il pugliese Angelo Jannone alla guida di Intelligence Inside Sa

ANDRIA – Angelo Jannone, originario di Andria e figura di spicco nel mondo della sicurezza e delle investigazioni internazionali, è stato nominato Presidente Istituzionale del gruppo Intelligence Inside Sa, leader globale nel settore. Una carriera straordinaria, la sua, che ha segnato la lotta alla criminalità organizzata e la tutela della sicurezza aziendale, portando lustro non solo alla sua città natale, ma all’intera Puglia e all’Italia.

Dalla lotta alla mafia al management internazionale

Nato nel 1962, Jannone ha dedicato vent’anni della sua vita all’Arma dei Carabinieri, collaborando con il giudice Giovanni Falcone per l’arresto del boss mafioso Totò Riina e conducendo operazioni di alto profilo contro clan mafiosi in Sicilia e Calabria. Specializzatosi nelle infiltrazioni nelle reti del narcotraffico, ha portato a decine di arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di droga.

Dopo aver lasciato l’Arma con il grado di Tenente Colonnello, ha proseguito la sua carriera nel settore privato, assumendo incarichi di rilievo come Responsabile della Sicurezza delle Telecomunicazioni per l’America Latina in Telecom Italia e Direttore Internal Audit & Compliance di Italiaonline.

Un impegno costante per la legalità

Oltre all’attività investigativa e manageriale, Jannone è autore del libro Eroi Silenziosi, che racconta le sue esperienze sul campo. Per il suo impegno nella lotta alla mafia, nel 2015 ha ricevuto il Premio Livatino-Saetta a Catania, un riconoscimento al suo contributo per la difesa della legalità.

Intelligence Inside Sa: eccellenza globale

Il gruppo Intelligence Inside Sa, con sede a Lugano e dieci filiali in tutto il mondo, è specializzato in investigazioni aziendali, due diligence internazionale, sicurezza informatica e protezione del patrimonio aziendale. In Italia è rappresentato da Inside S.r.l., con uffici a Milano, Roma e Tricase.

La soddisfazione di Jannone

«Sono orgoglioso delle mie radici pugliesi, che hanno ispirato il mio impegno per la giustizia e l’integrità. Questo nuovo incarico è un onore e una responsabilità che accolgo con dedizione», ha dichiarato Jannone, pronto a rafforzare il ruolo di Intelligence Inside Sa come punto di riferimento globale nel settore della sicurezza e delle investigazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author