Il pensiero di Antonio Magrì unisce la Lega Pro: “Chiederemo a Ghirelli di ritirare le dimissioni”

Rivoluzione in casa Lega Pro dopo le dimissioni dell’ormai ex Presidente Francesco Ghirelli. Prevale il dispiacere tra i vari club della Serie C. Tra i primi a mobilitarsi c’è il numero uno della Virtus Francavilla Antonio Magrì, componente del consiglio direttivo di Lega, che ha raccolto attorno a se la maggioranza dei colleghi per chiedere a Ghirelli di ritirare le dimissioni: “Chiederemo il ritiro delle dimissioni di Ghirelli. Molte società mi stanno contattando e sono amareggiate per questa situazione. La maggioranza delle squadre era favorevole al format, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata del consenso per far passare il progetto. Ma non era assolutamente un voto contro il Presidente Ghirelli. C’erano anche altre delibere, come quella sulle seconde squadre che sono state votate successivamente a quella del cambio del format e quelle sono passate all’unanimità. Il Presidente ha preso atto della situazione ma non ci aspettavamo le dimissioni. Non è il momento di fare un passo indietro. La Lega Pro ha bisogno del Presidente Ghirelli per continuare nel suo percorso“.