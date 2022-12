Niente Serie C per Badje, ripartirà dal Sorrento

Condividi su...

Linkedin email

Niente Serie C per Ismaila Badje. Il calciatore, da mesi al centro di un contenzioso legale non può giocare ancora nei professionisti, motivo per il quale il Taranto lo aveva scaricato qualche mese fa. L’attaccante, dunque, ripartirà dalla Serie D. Dal Sorrento di Enzo Maiuri con esattezza.

La passata stagione ha vestito la maglia del Brindisi ed è stato l’assoluto protagonista della corsa alla salvezza del club pugliese.

Prima di approdare al club brindisino, Badje è stato un giocatore del Savoia. Con il club campano non è riuscito ad incidere come sperato.