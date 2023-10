Il Nardó ed Ezequiel Melillo si separano: ufficiale la risoluzione del contratto

L’AC Nardò comunica che é stata siglata la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Melillo Ezequiel Alejandro. La società, ringraziandolo per la professionalità dimostrata, augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

