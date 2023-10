Barletta post-Pavarese, venerdì parla il DG Camicia

BARLETTA – Giro di boa della settimana per il Barletta, che dopo la vittoria contro il Bitonto ha dovuto subito fare i conti con le dimissioni del responsabile dell’area tecnica Luigi Pavarese. I biancorossi si concentrano sul lavoro in campo, mentre la dirigenza resta vigile sul fronte dell’organigramma.

Venerdì pomeriggio è prevista doppia conferenza stampa. Alle 17 la parola a Ciro Ginestra per presentare la trasferta di Matera, ma un’ora prima è invece in programma un intervento del direttore generale Beppe Camicia, che potrebbe annunciare nuovi risvolti dopo le dimissioni di Pavarese. Rimodulare l’assetto societario è uno dei temi della settimana, soprattutto con la carica del responsabile dell’area tecnica adesso vacante. Restano aperti altri scenari, come quelli di possibili interessamenti al club biancorosso da parte di nuovi investitori, alcuni anche dagli Stati Uniti. Il weekend potrebbe riservare nuove evoluzioni.

In campo, ancora fuori Di Piazza. Ginestra potrebbe riconfermare lo schieramento che si è visto contro il Bitonto, con la difesa a quattro che ha sorpreso i neroverdi e che potrebbe essere riproposta anche in Basilicata. Riflessioni sul centrocampo e su una possibile riconferma di Cafagna e Marconato, attacco con i soliti ballottaggi: Marilungo tra i favoriti, buon impatto di Ngom che potrebbe valere un ritorno tra i titolari.

