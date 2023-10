Taranto-Crotone allo Iacovone a porte chiuse: ordinanza ad hoc del sindaco Melucci

Il Comune di Taranto ha autorizzato la disputa di Taranto-Crotone del 15 ottobre allo Iacovone a porte chiuse. Lo si legge nell’ordinanza numero 40 del 12 ottobre 2023, con cui il sindaco Melucci autorizza “lo svolgimento della sola partita relativa all’ottavo turno di campionato a porte chiuse in deroga alle condizioni di agibilità di cui all’art. 80 TULPS e nel rispetto delle prescrizioni vigenti secondo cui non sono ammessi tifosi all’interno dello stadio, mentre sono ammessi all’interno dello stadio un totale massimo di 50 persone accreditate per ciascuna società oltre a n. 4 arbitri, n. 3 componenti della Procura federale, n. 2 ispettori Lega Calcio, con apertura dello Stadio dalle ore 13,00 alle ore 20,00”. Di seguito, l’ordinanza emessa dal sindaco Melucci.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp