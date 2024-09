Il modello pugliese Fabio Mancini torna e illumina Venezia

Dopo un anno lontano dai riflettori, dedicato a progetti filantropici e sociali, Fabio Mancini, celebre top model di origini pugliesi, ha fatto il suo ritorno in grande stile al prestigioso Festival del Cinema di Venezia. Invitato come ospite d’onore alla premiere del film “IDDU l’ultimo padrino” di Grassadonia & Piazza, Mancini ha incantato la laguna nonostante la pioggia, confermandosi simbolo indiscusso di eleganza e carisma.

Indossando un raffinato tuxedo monopetto nelle nuance del beige, firmato dalla linea sartoriale G. inglese, e accompagnato da accessori di Damiani e Giorgio Armani, Mancini ha catturato l’attenzione di tutti, incarnando l’essenza del glamour e della raffinatezza. L’abito chiaro scelto per l’occasione non è stato solo una dichiarazione di stile, ma un simbolo del suo impegno verso il sociale. Un look che parla di gentilezza e valori solidi, lanciando un messaggio potente: la moda può essere un veicolo di cambiamento e ispirazione, soprattutto per le nuove generazioni.

Con il suo ritorno sulle scene, Fabio Mancini dimostra che la classe non è solo questione di apparenza, ma anche di impegno verso un futuro migliore.

