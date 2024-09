Francavilla è Jazz, l’eterna eleganza di Roberto Ottaviano

FRANCAVILLA FONTANA – Seconda serata, ieri, per Francavilla è Jazz: sul palco di piazza Giovanni XXIII la poesia di Roberto Ottaviano e del suo Eternal Love Quintet.

Francavilla è Jazz, torna questa sera con Alessandro Lanzoni Trio

Questa sera, per il terzo appuntamento, sarà la volta di quattro giovani leoni del jazz che si sono già messi in luce nel panorama italiano e non solo. Alessandro Lanzoni Trio Featuring Francesco Cafiso è una sfavillante formazione composta da Alessandro Lanzoni (pianoforte), Matteo Bortone (contrabbasso), Enrico Morello (batteria) e dall’ospite Francesco Cafiso (sax alto). Pianista che fonde lirismo, creatività armonica e immaginazione improvvisativa, Lanzoni è un musicista di grande talento. Kurt Rosenwinkel, Lee Konitz, Jeff Ballard, Roberto Gatto ed Enrico Rava sono solo alcuni nomi altisonanti con cui collabora e ha collaborato. Ex enfant prodige, sassofonista dal fraseggio torrenziale e dalla comunicatività assai energica, Cafiso ha condiviso il palco con tanti jazzisti di statura mondiale, fra i quali Bob Mintzer, Joe Lovano, Hank Jones, Wynton Marsalis, Dave Brubeck. Il concerto, fra brani originali e standard jazz, sarà un’imperdibile occasione per vedere all’opera quattro puri talenti dal luminosissimo futuro.

