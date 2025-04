Bruno Vespa sceglie la sartoria pugliese per i suoi abiti

Bruno Vespa, volto storico del giornalismo italiano, ha fatto visita alla Bottega Dalmut di Leonida Ferrarese, a Francavilla Fontana (Brindisi), realtà di riferimento nel panorama dell’alta sartoria nazionale e internazionale.

Vespa, ormai legato profondamente alla Puglia – dove possiede una masseria a Manduria e produce vino –, ha scelto proprio la regione per affidare la realizzazione dei suoi abiti su misura. E lo ha fatto rivolgendosi a chi, come Leonida Ferrarese, ha saputo trasformare una storica tradizione artigianale in un progetto imprenditoriale capace di valicare i confini italiani.

Nella boutique-laboratorio di Francavilla Fontana, la sartoria si fonde con l’innovazione dando vita a capi esclusivi apprezzati anche da celebrità e personalità del jet-set internazionale. La visita di Vespa alla vigilia di Pasqua conferma ancora una volta l’alto livello raggiunto dalla Bottega Dalmut, simbolo dell’eleganza pugliese nel mondo.

