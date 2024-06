Il mercato della Team Altamura entra nel vivo, tra rinnovi e volti nuovi

Non solo Enrico Silletti sul taccuino di Andrea Grammatica, direttore sportivo della Team Altamura, intenzionato a regalare a mister Di Donato una rosa conforme alla missione salvezza in Serie C. Quello del difensore classe ’97 di proprietà del Martina è sicuramente uno dei possibili volti nuovi, ma il club murgiano è al lavoro anche per aggiudicarsi calciatori esperti della categoria. Piace, infatti, l’ex (tra le altre) di Virtus Francavilla, Bisceglie e Fidelis Andria Andrea Risolo, centrocampista ventisettenne che vanta oltre 200 presenze nel girone meridionale di Lega Pro, e libero dopo la retrocessione in Serie D degli imperiali. Si lavora anche ad alcune conferme: pare sia infatti pronto il rinnovo contrattuale per Nicola Dipinto, Salvatore Molinaro e Simone Bolognese

