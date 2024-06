Barletta, l’ossatura dei possibili annunci

BARLETTA – Ultimi giorni di contratto per la stagione 23/24 poi, da tabella di marcia fissata in conferenza stampa, sarà il momento degli annunci ufficiali. Il Barletta si prepara a fare il suo ingresso nel calciomercato estivo, costituendo l’ossatura per il prossimo campionato che sarà, con molte probabilità, in Eccellenza. Romano, De Vezze e Lorusso hanno raggiunto gli accordi di massima con diversi elementi, con l’obiettivo e l’auspicio di metterli nero su bianco già lunedì.

Suma e Figliola tra i nomi più caldi per la porta, con uno sguardo anche a Mascolo della Recanatese. Fuori dai giochi Chironi, mentre per la difesa restano Montrone e Lucero i due candidati principali: per il primo sarebbe un ritorno in biancorosso, per il difensore del Bisceglie si lavora già da settimane. Interessamento anche per Benvenga, mentre sul fronte rinnovi si guarda a Camilleri e Lobosco.

Centrocampo che potrebbe partire da un blocco già attenzionato negli ultimi giorni: Bottalico, Giambuzzi e Turitto in vantaggio tra le preferenze, senza scartare un ritorno di Scialpi. Per il parco under vicinissimo Giannini, classe 2005 del Corato. Basanisi in cima alla lista dei rinnovi, con lui anche Fornaro.

In avanti sono Lopez e Lavopa gli accordi in dirittura d’arrivo, ma restano aperte le piste che portano a Bonicelli e Cavaliere. Pablo Burzio sarebbe la suggestione di fine giugno, così come un ritorno di Russo. Tra i rinnovi si valuta Caputo, mentre sono già tramontate le opzioni Strambelli e Scaringella.

Situazione in divenire fino a domenica sera, lunedì mattina può essere il momento dei primi annunci. Sullo sfondo anche il difficile fronte ripescaggio, con la domanda di riammissione in Serie D che si potrà presentare a partire da giovedì 4 luglio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author