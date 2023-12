Il Matera espugna il “Degli Ulivi”: Fidelis battuta 1-2

ANDRIA – Un Matera solido e cinico gela il “Degli Ulivi” e batte 2-1 la Fidelis Andria, Panarelli torna da vincente in terra andriese, primo k.o. per De Candia. Brivido iniziale al 2’, Infantino corregge in rete ma è in posizione di fuorigioco, lucani che approcciano alla gara in maniera decisa ed aggressiva. Al 9’ progressione di Gningue che fa tutto bene ma sbaglia la conclusione finale. 11’, primo squillo della Fidelis, Lauriola mette in mezzo per Quitadamo, colpo di testa neutralizzato da Paparella. Occasionissima per i ragazzi di Di Candia al 36’: Donida procede rapidamente alla battuta del fallo laterale, Sante Russo vede Giambuzzi al centro che svetta e sfiora la rete, straordinario salvataggio di Sepe sulla linea. 40’, mischia in area sul traversone di Giambuzzi, interviene Paparella. Regna l’equilibrio fino al 43’: calcio di punizione battuto benissimo da Maltese, Cipolletta tutto solo ha il tempo di controllare e battere Baietti per lo 0-1, gol dell’ex senza esultanza per il difensore campano.

Nella ripresa l’Andria deve rincorrere. Al 53’ ci prova Cecere sugli sviluppi di una punizione battuta da Bottalico. Al 67’ arriva il pareggio: imbucata per Sante Russo che fa partire un bolide imparabile per Paparella. L’attaccante si presenta così al pubblico biancazzurro, ma il suo sarà un esordio agrodolce. Il Matera non si disunisce, subisce l’arrembaggio della Fidelis ma poi colpisce ancora: 73’, Ferrara sfugge alla difesa, disegna un cross preciso sulla testa di Infantino, un altro gol dell’ex a gelare il “Degli Ulivi”. I lucani sono padroni del campo, al 75’ Gningue lascia partire la botta, traversa piena. Recupero lungo ma infruttuoso per i padroni di casa, anzi. Al 92’ Russo ferma la corsa di Oliveira e becca il secondo giallo, è la beffa finale per una Fidelis che incassa la prima sconfitta interna in stagione.

IL TABELLINO

Fidelis Andria (3-4-3): Baietti; Lauriola, Donida, Telera; Giambuzzi, Cecere, Bottalico (37’st. Feola), Quitadamo (37’st. Martinez); S. Russo, Scaringella, Sasanelli (16’st. Riefolo). A disp. Fratti, Castiglione, Donoso, Martinez, Feola, Anastasia, Riefolo, Di Cuonzo, Padalino. All. De Candia.

Matera (3-4-3): Paparella; Sepe, Cipolletta, Delvino; Porro (49’st. Mollica), Gningue, Maltese, Di Palma (43’st. McAnthony); F. Russo, Infantinol (37’st. Mokulu), Ferrara (43’st. Oliveira). A disp. Della Pina, Agnello, Pellegrini, Montanino, Lucas. All. Panarelli.

Arbitro: Panici di Aprilia.

Marcatori: 43’pt. Cipolletta (M), 22’st. S. Russo (A), 28’st. Infantino (M).

Note: ammoniti: S. Russo x2 (A), Cipolletta (M), F. Russo (M), Sepe (M), Oliveira (M). Espulso: S. Russo (A).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp