Fidelis Andria-Matera, Panarelli ‘Nessuna rivalsa, volevo giocarmi la C’

L’allenatore del Matera Gigi Panarelli ha parlato così dopo la vittoria per 2-1 contro la Fidelis Andria: “Siamo contenti perché abbiamo portato un risultato importante a casa. Sapevamo che era una partita tosta. L’Andria aveva tanti elementi di prim’ordine, dopo il pareggio abbiamo ricominciato a giocare, non ci siamo disuniti e abbiamo ritrovato il vantaggio. La mia squadra merita complimenti, ha caratteristiche importanti come lo spirito di sacrificio. Entrare in questa gara non era semplice, c’era tanto agonismo”.

Poi una battuta sul suo passato alla Fidelis: “Sono molto affezionato ad Andria. In Serie D abbiamo ottenuto un grande risultato, poi purtroppo non me la sono potuta giocare. Nessuna rivalsa, ho salutato tutti, qui ho lasciato grande affetto, ma per 95 minuti sono stato un avversario e me la sono giocata”.

