Il leccese Mazzotta CT della nazionale maltese. Con lui Chevanton

Davide Mazzotta, ospite lo scorso anno di Ora Lecce, è stato nominato allenatore ad interim della nazionale maggiore maschile di Malta. L’italiano, che torna in nazionale dopo aver ricoperto il ruolo di allenatore assistente senior per tre anni tra il 2020 e il 2023, si occuperà delle restanti quattro partite di Malta per quest’anno.

Con tre punti dalle prime due uscite del Gruppo D2 della UEFA Nations League, Malta affronterà la Moldavia in una decisiva partita di qualificazione in casa il 13 ottobre. La preparazione per questa importante partita include un’amichevole allo Stadio Nazionale contro il Turkmenistan il 10 ottobre che segnerà il debutto di Mazzotta come allenatore ad interim.

L’allenatore italiano, il cui ultimo incarico è stato quello di Collaboratore tecnico presso il club di Serie B US Salernitana 1919, sarà assistito da Ernesto Javier Chevanton. Ex nazionale uruguaiano che ha giocato ai massimi livelli con club come Monaco, Lecce, Atalanta e Siviglia, Chevanton, 44 anni, è stato vice allenatore della squadra Under 19 del Lecce che ha vinto il campionato italiano nel 2022. I restanti membri dello staff della precedente formazione non cambieranno.

