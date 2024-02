Il Gravina non va oltre il pari contro l’Angri, 1-1 al “Vicino”

GRAVINA – Il Gravina non riesce a dare uno slancio alla propria classifica, i murgiani pareggiano 1-1 contro l’Angri nello scontro diretto disputato al “Vicino” e valido per il recupero della 24^giornata del Girone H di Serie D.

I campani si rendono pericolosi dopo venti minuti con una conclusione di Sabatino, alla mezz’ora invece la doppia occasione gialloblù per andare in vantaggio, sciupata prima da Santoro, poi da Vidal, gli unici due lampi di un primo tempo non brillantissimo per la squadra pugliese.

Ripresa povera di emozioni fino al 63′, quando Herrera porta avanti l’Angri con un calcio di punizione che non lascia scampo a Schulz. I murgiani non si abbattono e rimettono la gara in equilibrio al 75′, azione prolungata con Stauciuc che serve un Santoro abile a firmare il suo nono gol in campionato. Forcing finale della squadra di mister Infantino, tentativi vani con la sfida che va in ghiaccio sul risultato di 1-1.

Il Gravina evita quello che sarebbe stato un k.o. pesante e aggancia il Bitonto a quota 22, senza però abbandonare la zona calda della classifica. La vittoria manca ormai da cinque turni. L’Angri resta in zona play-out accorciando di una lunghezza sul Barletta.

