Coppa Italia Eccellenza: il Manduria accede ai quarti

MANDURIA – Il Manduria batte 2-0 la Santarcangiolese in un “Dimitri” caldissimo ed abile a trascinare i biancoverdi ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, decisivi i gol di Castro e Ancora. Gli uomini di Salvadore affronteranno ora il Paternò il 6 e il 13 marzo.

Il tecnico pugliese opta per il 4-3-3 con Salvemini e Salatino a supporto di Ancora come falso nove. Mediana con Marsili, Castro, Ungredda e Maroto scivola sulla linea di difesa. Il Manduria parte subito forte e al 3′ la sblocca alla prima occasione utile: sugli sviluppi di una punizione di Marsili, Castro trova l’angolo vincente all’interno dell’area di rigore.

La Santarcangiolese risponde al 25′ con Togora che semina il panico sulla fascia e mette un pallone interessante: la sfera attraversa tutta l’area, ma Sanna non trova la deviazione vincente. I biancoverdi ci riprovano con Maroto due minuti dopo, chiude un ottimo triangolo in area e poi si fa ipnotizzare da Milocca, a tu per tu con il portiere ospite. Alla mezz’ora altra chance per il Manduria su calcio piazzato: Bocchino in scivolata corregge la traiettoria ma non inquadra lo specchio. Al 36’ ci prova dalla distanza Marsili e il portiere ospite risponde in due tempi al tiro insidioso del centrocampista del Manduria.

Nella ripresa messapici nuovamente in proiezione offensiva, su corner svetta Salvemini che esalta le qualità di Milocca. I biancoverdi ridisegnano l’assetto, esce proprio Salvemini per Dorini, con Maroto che avanza nel tridente offensivo. La Santarcangiolese ci prova al 59′ con Zinno, il numero nove davanti a Maraglino calcia a botta sicura e trova il palo esterno.

Il Manduria raddoppio al 70’ su calcio di rigore, dal dischetto Ancora non sbaglia e fa 2-0. I biancoverdi volano ai quarti di coppa della fase nazionale, adesso incroceranno i siciliani del Paternò che si sono imposti per 3-1 contro i calabresi del Bocale.

LE FORMAZIONI

Manduria: Maraglino, Maroto, (89’ Plecic) D’Aiello, Bocchino, Cicerello, Castro, Marsili, Ungredda, (89’ Rapio), Salatino, (80’ Ristovski), Salvemini, (55’ Dorini) Ancora (93’ Lorusso). A disp: Coletta, Salvadore, Nestola, Zecca.

Santarcangiolese: Milocca, Togora, Luongo, Obrenovic, (46’ Alcoladoo), Llama, Olgiatti, Simeone, Piccolo, (75’ Paradiso), Zinno, Sanna, Guevara, (75’ Ciuffo).

A disp: Di Sarno, Cassama, Ferro, Lo Zito, Nigro, Borneo.

Arbitro: Teodoli di Aprilia.

Ammoniti: Obrenovic (S), Llama (S).

